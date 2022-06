30 Jahre Rosenfreunde Zum Jubiläum des Fördervereins gibt es neue Figuren für den Märchenturm im Sangerhäuser Rosarium

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums werden am 11. Juni in Anwesenheit des Künstlers Prof. Wolfgang Dreysse zwei weitere Figurengruppen am Märchenturm eingeweiht.