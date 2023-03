Die Seniorenräte in den Kommunen des Landkreises und auf Kreisebene arbeiten ganz unterschiedlich. Was ihnen besonders wichtig ist

STOLBERG/MZ - Es war vielleicht ganz gut, dass sich Karina Kaiser eine etwas provokative Frage an die Mitglieder des Kreisseniorenrates Mansfeld-Südharz bis zuletzt aufgehoben hatte: nach ihrer Zufriedenheit mit der Rentenerhöhung. Soll doch die Rente zur Jahresmitte in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in den neuen Ländern um 5,86 Prozent steigen. Nur zögerlich gingen am Montag im Ratssaal in Stolberg drei Hände nach oben, alle anderen blieben unten. Natürlich freue man sich darüber, sagt die Kreisseniorenratschefin, dass die Renten steigen sollen. Zugleich finde aber in Deutschland quasi ein Generalstreik statt: „Andere fordern zehn bis 15 Prozent mehr Lohn. Wo bleibt die Stimme der Senioren?“