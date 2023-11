Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Martinsrieth/MZ. - Es ist ein Familientreffen, wie es sie nicht alle Tage gibt: Gut 80 Nachfahren von Hildegard Krieger aus Martinsrieth sind am Wochenende in Sangerhausen zusammengekommen – zu einer Art lebendigem Familienstammbaum. Denn all die Menschen, die an den langen Tafeln in der Gaststätte am Friesenstadion Platz genommen hatten, haben in irgendeiner Weise mit der Martinsrietherin zu tun – entweder als direkte Nachfahren oder als deren Partner.