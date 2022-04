Diskussion um Vorschlag Zu teuer und ineffizient? Südharz’ scheidender Bürgermeister regt Schließung der Thyragrotte an

Seit einer Havarie im Februar 2021 ist die Thyragrotte geschlossen. Ralf Rettig regt daher an, stattdessen besser andere Freibäder in der Region zu fördern. Was seine vier potenziellen Nachfolger dazu sagen.