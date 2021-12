Zigarettenautomat in Riestedt mithilfe von Pyrotechnik gesprengt

Sangerhausen/MZ - Im Ortsteil Riestedt ist am frühen Sonntagmorgen ein freistehender Zigarettenautomat in der Schulstraße vermutlich durch Pyrotechnik geöffnet worden. Gegen 03.35 Uhr war am 26.12.2021 ein Knall zu hören, zwei Unbekannte flüchteten zu Fuß. Eine unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln sowie das Bargeld wurden aus dem Automaten gestohlen. Die Polizei stellte noch vorhandene Tabakwaren sicher und nahm Ermittlungen auf. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.