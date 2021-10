Zieht Sangerhausen die Klage gegen die Kreisumlage für das Jahr 2021 zurück?

Sangerhausen/MZ - Zieht die Stadt Sangerhausen ihre Klage gegen die Kreisumlage für dieses Jahr zurück? Darüber soll im nichtöffentlichen Teil der nächsten Stadtratssitzung am 11. November entschieden werden. Das Thema steht unter Punkt 8.2. auf der Tagesordnung. Hintergrund ist offenbar eine Stellungnahme des Rechtsanwalts Matthias Dombert, der mehrere Kommunen aus Mansfeld-Südharz auch bei den anderen Kreisumlageklagen der vergangenen Jahre vertritt.

Er habe die notwendigen Unterlagen des Landkreises geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen, „dass Bedenken gegen die Handhabung des Landkreises in diesem Jahr nicht bestehen“, heißt es in einem Schreiben an die Kommunen. Und weiter: „Ich empfehle, die zur Fristwahrung erhobenen Klagen zurückzunehmen.“ Das Schreiben richtet sich dabei nicht nur an die Stadt Hettstedt, sondern auch an die Stadt Sangerhausen, die Verbandsgemeinde Goldene Aue und die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, die ebenfalls Klagen erhoben haben.

Sangerhausen soll in diesem Jahr rund 11,6 Millionen Euro für die Arbeit der Kreisverwaltung zahlen. Die Kreisumlage ist die Haupteinnahmequelle des Landkreises. Anders als die Kommunen kann der Landkreis keine Steuern erheben. Gegen die Umlage hatte die Stadt im Frühjahr fristgerecht Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht. In Hettstedt, wo über das Thema in den Ausschüssen des Rates bereits diskutiert wurde, hatte die Verwaltung den Stadträten empfohlen, dem Vorschlag der Anwaltskanzlei zu folgen, „um sich nicht unnötig dem bestehenden Prozessrisiko und der damit verbundenen Kostenfolge auszusetzen“, heißt es in der dortigen Beschlussvorlage. Im Haupt-, Wirtschafts- und Vergabeausschuss der Kupferstadt gab es von den Mitgliedern dazu keine Einwände. Endgültig über die Rücknahme der Klage entscheiden wird Hettstedts Stadtrat in seiner Sitzung am 2. November. In Sangerhausen ist das Thema neun Tage später dran. Anders als in Hettstedt wird hier aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten.