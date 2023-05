Strukturwandelprojekt in Mansfeld-Südharz Zieht der geplante InnoHub Zukunft Holz+Klima ins Schloss Roßla?

Bis vor kurzem sollte der InnoHub noch im Industriegebiet an der Krummschlacht in Rottleberode entstehen. Das lehnten die Kreistagsmitglieder ab. Warum nun das Schloss in Roßla als Standort zur Debatte steht.