Zeugen gesucht: Autofahrer greift in Sangerhausen Fußgänger an

Blick in die Friedrich-Schmidt-Straße in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Erst angefahren, dann angegriffen - so könnte man die Aktion eines Autofahrers am Samstagnachmittag in Sangerhausen kurz zusammenfassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die bei der Aufklärung des Vorfalls helfen können. Aber der Reihe nach: Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr war ein 16-jähriger Fußgänger unterwegs, der die Friedrich-Schmidt-Straße überqueren wollte.