Aufmerksame Beobachter werden es gemerkt haben: Die Turmuhr an der Sangerhäuser Jacobikirche zeigt eine Stunde zu viel an. Was die Ursache sein soll.

Warum am „Schiefen Jacob“ in Sangerhausen noch immer Sommerzeit ist

Am Schiefen Jacob in Sangerhausen ist noch Sommerzeit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Viele Sangerhäuser schauen seit Tagen verdutzt hoch zum „Schiefen Jacob“, dem 63 Meter hohen Turm der Jacobikirche. Denn die weithin sichtbare Turmuhr geht seit der Umstellung auf Winterzeit am 29. Oktober falsch. Sie zeigt immer eine Stunde zu viel an. So ist es statt beispielsweise vormittags um 10 Uhr, am Turm von Sankt Jacobi bereits um 11 Uhr.