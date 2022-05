Papierkrieg in der Verwaltung Zehn Euro Mehraufwandspauschale für analoge Sitzungsanlagen sorgen für Unmut im Allstedter Rat

Die Allstedter Hauptamtsleiterin will die Papierflut minimieren und alle Dokumente digital zugänglich machen. Wer unbedingt weiter alles per Papier zugeschickt haben will, soll das bekommen - gegen Geld ...