Zähneknirschend beugt sich Allstedt der EU-Richtlinie zur Lärmkartierung

Allstedt/MZ - Auch wenn man sich unrechtmäßig dazu verdonnert fühlt - die Einheitsgemeinde Allstedt wird sich an einem Rahmenauftrag von Kommunen in Sachsen-Anhalt für die Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen beteiligen. So hat es der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen.