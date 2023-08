Wurde an der Sangerhäuser Jacobikirche der falsche Sand verwendet?

Sangerhausen/MZ - Der frühere Sangerhäuser Baudezernent Dietrich Wächter ärgert sich. Und zwar über Reparaturarbeiten in der Stadt. In den vergangenen Tagen hat die Stadtverwaltung nämlich die sogenannten sandgeschlämmten Schotterdecken um die Jacobikirche ersetzen lassen. Arbeiter trugen dort einen Belag auf, den man als sandfarben, hellbeige bis ockerfarben bezeichnen könnte. Für Wächter, der als einer der Väter der später mit Auszeichnungen bedachten Stadtsanierung in Sangerhausen gilt, ein Unding.