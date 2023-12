Über 20 Landwirte aus dem Landkreis sind am Montag in Berlin gewesen, um ihren Unmut über die Streichung von Subventionen zu protestieren. Das sind ihre Argumente ...

Worum es den Landwirten aus Mansfeld-Südharz bei den Protesten in Berlin geht

Großer war Andrang bei den Protesten der Bauern in Berlin.

Berlin/MZ. - Von weihnachtlicher Besinnlichkeit ist bei den Landwirten in Mansfeld-Südharz derzeit keine Spur. „Es ist zu viel des Guten“, sagt Lisa Gremmer. Die 28-Jährige ist am Montag mit in Berlin gewesen und hat dort gegen die jüngsten Entscheidungen der Ampel-Koalition protestiert. Die studierte Agrarwissenschaftlerin aus Erdeborn arbeitet im Landwirtschaftsbetrieb ihres Vaters Klaus Gremmer.