Sangerhausen/MZ - „Migrationspolitische Diskussion mit der Bundestagsabgeordneten Katrin Budde“ – zu dieser Veranstaltung hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Sangerhausen eingeladen. Eine ältere Dame sucht den richtigen Veranstaltungsort. Als sie in der Awo-Geschäftsstelle in den Besprechungsraum kommt, stutzt sie. Der Raum sitzt schon voller Menschen, dem Anschein nach haben alle Migrationshintergrund. „Da kann ich ja gleich wieder gehen, ich dachte, man könnte hier mal was ansprechen“, murmelt sie. Unter dem Thema hatte sie sich etwas anderes vorgestellt, bleibt dann aber doch.