Für den Besuch der Jury des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hat sich Wolfsberg herausgeputzt. Was angeschaut wird und was wichtig ist.

Wolfsberg/MZ - Mit fester Stimme betritt Ritter Wolf vom Berg am Mittwochmittag den Platz auf dem Schlossberg in Wolfsberg. Gehüllt in ein dunkelgrünes Gewand und mit einem langen Holzstab mit einem Wolfskopf ausgestattet, den er lupus lupus nennt, steht er zwischen den beiden emporsteigenden Klippen. „Der Schlossberg wird schon seit 160 Jahren für das Schlossbergfest genutzt“, sagt der Ritter, der bürgerlich Detlef Heyroth heißt und sich in seiner Freizeit mit Mittelaltermusik und der Ortschronik beschäftigt.