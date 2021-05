Wohin damit?: Warum Schnee aus der Stadt geschafft werden soll

Sondereinsatz an der Kita Tausend-Fühler in Sangerhausen: Mitarbeiter einer Spezialfirma haben am Dienstag den Rest des Flachdachs vom Schnee befreit. Die Kita war am Montagvormittag sicherheitshalber geräumt worden, weil nicht absehbar war, ob das Dach dem unablässigen Schneefall weiterhin standhalten würde. Schäden zeigten sich zwar noch nicht. „Ich habe mir aber Sorgen gemacht. Es hatte stark geweht, ungefähr 70 Zentimeter lagen schon auf dem Dach“, berichtet Kita-Leiterin Carola Fischer.

Schneemassen: Dach von Sangerhäuser Kita muss freigeräumt werden

Um Schlimmeres zu vermeiden, bemühte sie sich um Hilfe. Die Sangerhäuser Feuerwehr kam schnell und schaufelte einen Teil des Dachs frei, musste dann aber zu anderen Hilfseinsätzen abrücken. Deshalb kam am Dienstag nun noch mal eine Firma zum Einsatz, deren Mitarbeiter sich sicherheitshalber an einem Kran anseilten.

Am Montag hatte die Kita die Eltern aller zwölf Kinder informiert, die in der Notbetreuung waren. „Alle wurden schnell abgeholt, gegen halb elf war die Kita leer und sie wird auch erst am Mittwoch wieder geöffnet sein“, sagt Fischer. Die Notunterbringung im benachbarten Seniorenheim des Pflegedienstes Kamillus im Darrweg musste die Kita nicht in Anspruch nehmen. Zwischen den beiden Einrichtungen gibt es aber die Regelung, dass man sich in Notfällen Unterkunft gewährt.

Schnee liegt teilweise über einen Meter hoch

Unterdessen sucht die Sangerhäuser Stadtverwaltung nach Lösungen, um den Schnee aus der Stadt zu bekommen. Über einen Meter hoch türmt er sich vielerorts. Zumeist gibt es kaum Gehwege. Autos können die meisten Straßen bestenfalls einspurig befahren. Von allein wegtauen werden die Massen nicht: Bis Anfang nächster Woche sind Minusgrade angesagt. „Wir sind im Gespräch mit Firmen, die über die notwendige Technik verfügen“, sagte Stadtsprecherin Marina Becker.



Geplant ist, den Schnee aus den größeren Straßen wegzufahren und an der Walkmühle zu deponieren, um kleinere Straße räumen zu können. Die Stadt hat begonnen, bereits geräumte Straßen wie die Erfurter mit Salz zu streuen. Allerdings hält der Streusalz-Engpass an. Becker: „Die für Dienstag versprochene Salzlieferung von 50 Tonnen ist nicht gekommen.“

Beate Lindner ist auch weiterhin auf der Hut.

Nun ist Winter im Winter. Für einen winzigen Moment war doch tatsächlich Corona in die zweite Reihe gedrängt. Jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Damit kann nun aber wieder Schluss sein. Denn die Pandemie ist und bleibt das Problem Nummer 1.

Denn dass es im Winter schneit, auch mal sehr viel und mehr als in vielen anderen Jahren zuvor, das ist kein Hexenwerk, sondern das von Mutter Natur. Damit muss man klarkommen, wie es aussieht auch in den nächsten Tagen. Aber der Winter geht ganz sicher ohne unser Zutun vorbei. Corona nicht. Da sind schon wir Menschen gefragt. Indem wir uns weiterhin an all die Regeln halten, die uns eigentlich so gar nicht gefallen, aber existenziell sind. Indem wir uns alle einen Plan machen, wie es weitergehen soll, wenn aus gegebenem Anlass die Regeln wieder gelockert werden. Die weiße Pracht, die bei diesen eisigen Temperaturen auch noch hübsch glitzert, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Last, die zu schultern sein wird, enorm ist.

Vielleicht lernen wir aber dabei aus dem strengen Winter, wo man dem Nachbarn geholfen hat.

Die Autorin erreichen Sie unter: ›› beate.lindner@mz.de

Probleme mit dem Schnee auch in Stolberg

Schwierig ist es seit jeher in Stolberg, wenn in kurzer Zeit große Mengen an Schnee fallen. „Die Fortbewegung ist fast nur über die Fahrbahn möglich“, sagt Ortsbürgermeister Ulrich Franke (FDP). „Die Gassen sind eben sehr eng und der Schnee liegt bis an die Fassaden ran oder sogar bis an die Fenster hoch.“ Mit dem Beräumen haben der Bauhof der Gemeinde Südharz und ein Subunternehmen am Dienstag begonnen, sagt Franke. Weil es im Ort an Lagerflächen fehlt, wird der Schnee aus der Stadt auf die freien Außenflächen befördert.



Allstedt hat am Dienstag ebenfalls damit begonnen, Schnee aus der Breiten Straße und der Gerstenstraße abzutransportieren. Der Schnee werde nahe dem Bauhof gelagert, so Bürgermeister Jürgen Richter (CDU).

In kleineren Orten helfen sich die Menschen notgedrungen selbst: So berichtete die Lengefelderin Christel Kreikenbaum von der Initiative zweier Männer: „Patrick Ottilie und Ralph Gräpel haben am Montag mit ihrem privaten Traktor den gesamten Ort freigeschoben“, lobte die 61-Jährige. „Ohne ihren Einsatz wäre kein Durchkommen gewesen. Bei einem medizinischen Notfall wären die Leute gestorben.“ Man könne vor den beiden deshalb nur den Hut ziehen. Solche und andere Initiativen gab und gibt es in vielen Orten. (mz)