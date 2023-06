„Abschuss als letztes Mittel“ Nach Wolfssichtung in Sangerhausen: Änderung des Jagdrechts gefordert

Nachdem ein Wolf in einem Wohngebiet in Sangerhausen gesehen wurde, sprechen sich die Stadt- und die Kreisverwaltung dafür aus, die Tiere ins Jagdrecht aufzunehmen. Ziel sei es eine bessere Handhabe in ähnlichen Fällen zu haben.