Görsbach - Die Regale sind aufgebaut, die Kassen angeschlossen, die Gelb-Pinke-Außenwerbung steht: Am Donnerstag, dem 16. Februar, 11 Uhr, öffnet in Görsbach, gleich hinter der Kreisgrenze zu Mansfeld-Südharz, der erste 24-Stunden-Markt der Region. „iO“ heißt der. „Wir sind im Endspurt. In dieser Woche werden die ersten Waren geliefert“, erklärt Görsbachs Bürgermeisterin Angela Simmen (parteilos). „iO“ steht für immer offen – und tatsächlich wird der Markt an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr geöffnet haben. Das gibt es bisher in der gesamten Südharz-Region noch nicht.