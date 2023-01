Temperaturrekorde treiben in Mansfeld-Südharz die Bienen viel zu früh nach draußen und lassen mitten im Winter die Knospen schwellen. Was die Fachleute dazu sagen.

Die Wärme hat die Bienen in Scharen nach draußen gelockt.

Sangerhausen/MZ - 17,1 Grad Celsius hat der Deutsche Wetterdienst am Silvestertag als offizielle Höchsttemperatur für die Region gemessen - an seiner Station in Artern. Das markierte sowohl für dieses Datum als auch für den Dezember generell einen neuen Wärmerekord.