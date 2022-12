Landestraße 235 im Südharz nach Schneebruch gesperrt

Vor allem im Südharz sind Polizei und Feuerwehr mit den Folgen der Schneefälle am Wochenende und in der Nacht zu Montag beschäftigt. Welche Straßen betroffen sind und was die Polizei jetzt rät.

Südharz - Heruntergefallene Äste und umgekippte Bäume: Die Schneefälle am Wochenende und in der Nacht zu Montag haben eine ganze Reihe Feuerwehren und die Polizei in Atem gehalten. Polizeisprecherin Steffi Schwan sprach am Montagmorgen von insgesamt sieben Einsätzen, die es von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen gegeben hatte.