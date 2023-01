Winkels Ortschefin Mathilde Kamprad feiert 85. Geburtstag

Fast 33 Jahre füllt Mathilde Kamprad in Winkel das Bürgermeisteramt aus. Und selbst heute, an ihrem 85. Geburtstag, nimmt sie Termine für die Gemeinde wahr.

Winkel/MZ - Ganz ruhig wollte sie ihn am Dienstag begehen, den 85. Geburtstag. „Gefeiert wird erst am Samstag, mit der Familie“, sagt Mathilde Kamprad. In den vergangenen Monaten ist es um die Ortsbürgermeisterin von Winkel etwas ruhiger geworden.