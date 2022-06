Willkommenstafeln zeigen wichtige Landmarken in Mansfeld-Südharz

23 Karten im Landkreis wurden aktualisiert und aufgemöbelt. In Sangerhausen gibt es aber schon wieder einen Wermutstropfen.

Die erneuerte Infotafel an Burg und Schloss Allstedt.

Allstedt/MZ - Rechtzeitig mit dem Start in den Frühling zeigen sich auch die 23 so genannten Willkommenstafeln im Landkreis Mansfeld-Südharz frisch und erneuert. Der Regionalverband Harz hat sie mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und der Standortmarketing Gesellschaft (SMG) überarbeitet. „Die Initiative ging von der SMG aus“, sagte Klaus George, Geschäftsstellenleiter des Regionalverbands Harz, bei der Übergabe der Tafel auf Burg und Schloss Allstedt. Zum einen seien die Informationen auf den Tafeln nicht mehr aktuell gewesen, zum anderen hatte an vielen die Zeit schon deutliche Spuren hinterlassen.