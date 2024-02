Wahl in Allstedt Wieso die AfD-Kandidatin Kayser schon vor der Bürgermeisterwahl Beschwerde einlegt

Am 11. Februar ist die Bürgermeisterwahl in Allstedt. Doch schon vorher legt die AfD-Kandidatin Cathèrine Kayser Beschwerde ein. Wieso sie das macht und was die anderen Kandidaten dazu sagen.