Wiederholung des Staffellaufs nach unfairer Aktion: Holdenstedts Viertklässer gewinnen

Allstedt/MZ - Der Sieg in Klassenstufe vier beim Staffellauf der Kindertagesstätten und Grundschulen in Allstedt ist im Nachgang ebenfalls an die Grundschule Holdenstedt gegangen. Nachdem die Gäste aus dem Ortsteil beim Wettkampf auf dem Sportplatz der Sekundarschule schon die Läufe der Klassenstufen eins bis drei gewonnen hatten, gab es bei den Viertklässlern nach einer rasanten Aufholjagd ein hauchdünnes Fotofinish, das zu Gunsten der Grundschule Allstedt gewertet wurde.