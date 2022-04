Wie Wettelröder dem nordrhein-westfälischen Kall halfen

Wettelrode - Es war die größte Naturkatastrophe der vergangenen Jahre in Deutschland. Nach Starkregen traten Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz Bäche und Flüsse über die Ufer. Das Hochwasser verwüstete ganze Ortschaften. Besonders betroffen war die nordrhein-westfälische Gemeinde Kall im Kreis Euskirchen. Das Schicksal des 11.000 Einwohner zählenden Ortes bewegte viele Wettelröder.