Wie wählerisch der Handel bei den Süßkirschen aus Mansfeld-Südharz ist

Ida und Paul sind bei der Kirschernte in den Plantagen des Obsthofs M&F Höroldt als Obstbauern-Nachwuchs schon mit am Start.

Liedersdorf/MZ - In dichten, schwarzen Trauben hängen die Kirschen in den Bäumen. Wer zurzeit von Beyernaumburg nach Liedersdorf fährt, bekommt schon von der Straße aus Appetit. Die Bäume, an denen in diesem Jahr eine üppige Ernte gewachsen ist, gehören zur Obsthof M&F Höroldt GbR mit Sitz in Liedersdorf.