Sabine Leisten schmiedet schon Pläne für ihre Rückkehr nach Sangerhausen. Das Interesse an den kleinen Tieren begann im Kindesalter.

Edersleben/MZ - Das Interesse an Insekten kam bei Sabine Leisten nicht plötzlich über Nacht. „Ich hatte mich schon immer für Bienen interessiert, weil mein Vater Imker war“, sagt sie. Aber ganz besonders liebte sie von klein auf Blumen. Als vor rund zwölf Jahren das Thema Bienensterben in den Medien präsent wurde, nahm sie an einer Veranstaltung des Bundes für Umwelt-und Naturschutz Deutschlands (BUND) teil.