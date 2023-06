Bundesweiter Protesttag der Apotheker Wie sich die drei Notdienst-Apotheken in Mansfeld-Südharz auf den Streik vorbereiten

Am 14. Juni bleiben die Apotheken geschlossen. Auch die Apotheker in Mansfeld-Südharz beteiligen sich am bundesweiten Protesttag. Nur drei Notdienst-Apotheken haben geöffnet ...