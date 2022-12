Wie Schwimmbäder, Museen und Behörden in Mansfeld-Südharz jetzt mit Schließungen umgehen

Sangerhausen/MZ - Energie ist knapp und teuer, alle sollen und wollen sparen. Einige Kommunen in Sachsen-Anhalt haben jetzt schon drastische Maßnahmen ergriffen. So schließt Naumburg gleich bis Ende März alle Museen, das Spaßbad in Bitterfeld-Wolfen bleibt auf unbestimmte Zeit dicht und in Aschersleben und Bernburg sind die öffentlichen Saunen außer Betrieb.