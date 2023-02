Mansfeld-Südharz wirbt unter dem Motto „Werde Arzt in der Mitte Deutschlands“ für sein Förderprogramm für Medizinstudenten und Ärzte in Weiterbildung. Passend dazu lockt auch das Land künftige Landärzte.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Hausarztsituation in Mansfeld-Südharz ist nach wie vor extrem angespannt. Es ist für Patienten ohne eigenen Hausarzt schier unmöglich, aus eigener Kraft in einer der bestehenden Praxen unterzukommen. Das hat nichts mit dem Unwillen der praktizierenden Ärzte zu tun, vielmehr mit der Tatsache, dass der Patientenstamm in den Praxen schon jetzt das übersteigt, was zu schaffen ist.