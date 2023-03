Heiko Tomann arbeitet im Heim „LebensWert“ in der Tonwerkstatt. Carola Florian leitet die Therapie an.

Sangerhausen/MZ - In der Werkstatt ist schon Frühling. Während die Sonne vorm Fenster gar nicht erahnen lässt, wie kalt es da draußen noch ist, wird drinnen sorgfältig der noch feuchte Ton von Eier- und Hasenformen bearbeitet. Therapiearbeit im Wohnheim „LebensWert“, das die Kontext Ilmenau gGmbH in der Straße der VS in Sangerhausen betreibt.