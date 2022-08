Wie Mansfeld-Südharzer jetzt auch bequem den Fotografie-Lehrer in Salzwedel erreichen

Volkshochschule Mansfeld-Südharz kämpft weiter um mehr Teilnehmer an den Online-Kursen. Gemeinsames Netzwerk in ganz Sachsen-Anhalt bietet jetzt deutlich größere Angebotspalette.

Sangerhausen/MZ - Gemütlich zu Hause am Bildschirm sitzen und in einem Kurs was lernen, ohne dafür extra noch mal irgendwo hin zu müssen - klingt eigentlich gut. Bisher ist der Zulauf zu den Online-Angeboten der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz aber sehr verhalten. „Die Berührungsängste, ob man das mit der Technik so hinbekommt, sind offenbar immer noch groß“, meint Janine Wenschuh von der VHS.