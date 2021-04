Wie man sich Sangerhausen auf die Deutschland-Tour vorbereitet

Im Sommer 2020 fand mit dem Jedermann-Rennen der Probleauf der Deutschland-Tour in Sangerhausen statt, hier der Start am Rosarium.

Sangerhausen

Am 27. August blickt Deutschland auf Sangerhausen. Zumindest der fahrradaffine Teil. Denn dann ist Sangerhausen der zweite von vier Startpunkten der Deutschland-Tour der Radprofis. „Sangerhausen wird der Tour seinen Stempel aufdrücken“, sagte Ex-Radprofi Fabian Wegmann, der als Sportlicher Leiter der Tour fungiert, am Dienstag bei der offiziellen Vorstellung. Noch sind es ziemlich genau vier Monate bis zum Start - doch die Planungen laufen auf Hochtouren. Die Strecke dieser zweiten Etappe steht freilich schon fest. „Wir werden am Rosarium starten“, sagt Wegmann.

Fahrer der Deutschland-Tour müssen 2.400 Höhenmeter überwinden

Nach 18 Kilometern beginne dann der eigentliche Teil der Etappe. „Dann geht es ins Kyffhäusergebirge, hinauf zum Kulpenberg“, so Wegmann. Später führt die Strecke in Richtung Buchenwald und schließlich nach Ilmenau in Thüringen. „Es geht fast nur bergauf, mitunter bis zu zehn Prozent Steigung“, sagt Wegmann. Insgesamt müsste das Fahrerfeld an diesem Tag 2.400 Höhenmeter überwinden. Superlative einer Deutschland-Tour, die in diesem Jahr auf vier Etappen von Stralsund bis nach Nürnberg führt. Wegmann freue sich auf Sangerhausen, sagte er. „Ich war bisher zweimal dort und zweimal hatten wir schönes Wetter. Ich hoffe, das passt auch dieses Jahr.“ Einmal schon war die Berg- und Rosenstadt Gastgeber der Deutschland-Tour. 2010 siegte der heutige Sportliche Leiter vom Team Ineos Grenadiers, Christian Knees, überraschend. „Das war einer der größten Erfolge meiner Laufbahn“, erinnert sich dieser an einen Tag, „an dem alles gepasst“ habe.

Jubel, Trubel, Heiterkeit soll es auch in diesem Jahr im Umfeld der Deutschland-Tour geben. „Wir bereiten für Ende August ein schönes Programm rund um die Deutschland-Tour vor“, blickte Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) voraus. So soll aus dem 27. August gleich ein ganzer Tag rund um das Fahrrad gemacht werden. „Wir haben ein Radrennen für Kinder und geführte Radtouren geplant“, so Strauß. Hinzu kämen einige Aktionen rund um das Thema E-Bike und Mobilität oder auch ein Einradkünstler.

Oberbürgermeister Sven Strauß: „Sangerhausen ist eine sportbegeisterte Stadt“

„Sangerhausen ist eine sportbegeisterte Stadt“, sagte Strauß. Das wolle man zeigen. Wenn es nach den Veranstaltern geht, soll man diese Sportbegeisterung auch an der Strecke spüren beziehungsweise bei der festgezurrten TV-Übertragung im ganzen Land registrieren. Zugpferde der Veranstaltung sollen möglichst prominente Sportler sein, mit Klarnamen will man allerdings noch nicht hantieren. „Das ist noch zu früh“, sagte Knees am Dienstag. Viele gute Teams hätten ihre Starts schon zugesagt, darunter auch Knees’ Arbeitgeber, Ineos, eines der besten Teams des Landes. Sicherlich gebe es auch parallel andere prominente Radrennen so Knees, etwa die spanische Vuelta, neben dem Giro in Italien und der Tour de France das wichtigste Radrennen der Welt. „Aber ich weiß, dass jeder deutsche Spitzenfahrer gern auch bei der Deutschland-Tour starten will.“

Dass das Ganze trotz Corona auch im eigentlich gewohnten Rahmen stattfinden wird, hofft nicht nur Matthias Pietsch, Projektleiter der Deutschland-Tour. Unter anderem der Impffortschritt stimme ihn zuversichtlich. Und so könnte auch wieder die Möglichkeit bestehen, als Amateursportler ganz nah an die Profis zu rücken. Denn auch in diesem Jahr sollen Hobbyradsportler die Chance haben, die Strecke abzufahren. Auch für die zweite Etappe seien noch Plätze frei, so Pietsch. (mz/Joel Stubert)