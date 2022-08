Wie man die Perseiden trotz des Vollmonds beobachten kann

In der Nacht zum 13. August lässt sich die höchste Zahl beobachten, sofern der Himmel klar ist und sich trotz des Vollmonds ein geeigneter Standort finden lässt.

Sangerhausen/MZ - Jürgen Reitter, Chef der Volkshochschule Mansfeld-Südharz, weiß genau, wo er Freitagnacht sein wird: „In Kleinleinungen. Ich wohne am nördlichen Dorfrand, suche mir einen Platz im Schatten vom Haus und schaue in Richtung Nordosten und nach oben.“ Aber nur, wenn es nicht bewölkt ist, und dann auch erst nach Mitternacht. Freitagnacht ist Sternschnuppen-Hoch-Zeit für die Perseiden: „Pro Stunde sind ungefähr 100 Sternschnuppen zu erwarten“, sagt Reitter. Also ungefähr zehnmal mehr als noch vor einer Woche.