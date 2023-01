Wie lange die Bearbeitung des Wohngeldantrages in Mansfeld-Südharz im Schnitt dauert

Sangerhausen/MZ - Das zum 1. Januar in Kraft getretene Wohngeldgesetz hat in Mansfeld-Südharz bislang zu einer deutlich gestiegenen Anzahl von Anträgen geführt. Schon bereits Ende Januar spürt man die Auswirkungen der Neuerungen in der Kreisverwaltung, wie Sprecherin Michaela Heilek bestätigt. Die Zahl der Posteingänge ist deutlich gestiegen.