Der Landkreis hat zur Gefahrenabwehr ein einsturzgefährdetes Privathaus in Großleinungen abreißen lassen. Nun liegen die Überreste bereits seit einem Jahr da und sorgen für Unmut unter den Anwohnern.

Wie lange bleiben die Überreste des Wohnhauses in Großleinungen ein Schandfleck?

Der Stein des Anstoßes: Dieser Riesenschuttberg sorgt für Ärger in Großleinungen. Das Foto wurde durch den Bauzaun fotografiert, den die Kreisverwaltung davor als Absperrung aufgestellt hat.

Großleinungen/Sangerhausen/MZ - Brigitte Schaumkelle geht mit wachen Augen durch die Welt. Dabei interessiert die 74-Jährige besonders, was in ihrem Heimatort Großleinungen passiert. Immerhin ist sie seit Jahrzehnten als Chronistin in dem Sangerhäuser Ortsteil tätig.