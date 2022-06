Wie Kinder und Erzieher in der Kita in Sangerhausen gesund bleiben

Turnstunde in der Kita Tausend-Fühler in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Vorsichtig und doch behände klettert Elisabeth das kleine Stufengerüst hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter. Auf der folgenden Hangelstrecke ist schon Alessia unterwegs, mit Händen und Füßen greift sie die hölzernen Rundstäbe. Turnstunde in der kleinen Sporthalle der Kita Tausend-Fühler in Sangerhausen. Jede Gruppe geht mindestens einmal in der Woche für eine halbe bis ganze Stunde in den Sportraum. Beim Turnen sind alle barfuß - das stärkt das Körpergefühl und die Fußmuskulatur.