Allstedt/MZ - Wie geht es weiter mit dem Projekt „Energieautarke Kommune“ in Allstedt? Die Einheitsgemeinde lässt zurzeit im Rahmen eines geförderten Projekts prüfen, wie und in welchem Umfang man in der Lage wäre, die Energieversorgung aus eigener Kraft zu leisten. Verschiedene Unternehmen haben schon Windkraft- und Photovoltaikanlagen im Gebiet der Einheitsgemeinde aufgestellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.