Wie im Kreis mit den Mängeln an den Gebäuden der Kreisverwaltung umgegangen werden soll

Kreistag in Mansfeld-Südharz

Symbolfoto - die Kreisverwaltung in Sangerhausen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Kreistag hat die Kreisverwaltung beauftragt, „umgehend“ ein Konzept zu erstellen, um die baulichen Mängel in den Gebäuden zu beheben. Für die weitere Planung wurden deshalb 70.000 Euro in den Nachtragshaushalt eingestellt, der am vergangenen Mittwoch verabschiedet wurde.