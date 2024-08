Vierbeiner in Therapie in Niederröblingen

Niederröblingen/MZ. - Danka steht in einem Stahlkasten, in dessen Vorder- und Seitenwände dicke Glasscheiben eingelassen sind. Langsam steigt das Wasser, das Rauschen scheint die Hündin aber nicht zu stören. Als die Markierung erreicht ist, schaltet Katja Walther das Gerät ein und das Laufband unter Dankas Füßen setzt sich in Bewegung.