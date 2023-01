Wie Hochschulen in Sangerhausen um den Nachwuchs werden

Bei der Hochschulmesse am Scholl-Gymnasium werben so viele Hochschulen und Universitäten wie nie um die Schüler. Was es auf der Messe zu entdecken gab.

Sangerhausen/MZ - Das Ausmaß, in dem sich Hochschulen und Unternehmen inzwischen um den Nachwuchs mühen müssen, lässt sich auch an den Werbeartikeln ablesen, die sie den jungen Leuten im Gegenzug für ihr Interesse mit auf den Weg geben. Bei der Messe „Hochschule live“, die am Mittwoch zum 23. Mal im Scholl-Gymnasium in Sangerhausen stattfand, gab es natürlich auch Kulis und Bleistifte, wie sie schon vor 20 Jahren an den Ständen ausgelegen haben.