Auf einer Energiemesse im Neuen Rathaus zeigen Fachleute, welche Heizsysteme sich für verschiedene Häuser eignen – und was für Eigentümer jetzt wichtig wird.

Wie heize ich morgen? Messe in Sangerhausen zeigt, dass es viel Beratungsbedarf gibt

Gut besucht war die Energiemesse im Neuen Rathaus, die erstmals stattfand.

Sangerhausen/MZ. - „Welche Heizung soll ich kaufen? Welche technischen Möglichkeiten gibt es überhaupt? Welche gesetzlichen Regelungen gelten, und welche Lösung passt am besten zu meinem Haus und meinem Geldbeutel?“Es handelte sich immer um die gleichen Fragen, die die Besucher der kleinen Energiemesse am Donnerstagabend im Neuen Rathaus in Sangerhausen beschäftigten.