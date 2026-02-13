Energiemesse im Neuen Rathaus Wie heize ich morgen? Messe in Sangerhausen zeigt, dass es viel Beratungsbedarf gibt
Auf einer Energiemesse im Neuen Rathaus zeigen Fachleute, welche Heizsysteme sich für verschiedene Häuser eignen – und was für Eigentümer jetzt wichtig wird.
13.02.2026, 14:00
Sangerhausen/MZ. - „Welche Heizung soll ich kaufen? Welche technischen Möglichkeiten gibt es überhaupt? Welche gesetzlichen Regelungen gelten, und welche Lösung passt am besten zu meinem Haus und meinem Geldbeutel?“Es handelte sich immer um die gleichen Fragen, die die Besucher der kleinen Energiemesse am Donnerstagabend im Neuen Rathaus in Sangerhausen beschäftigten.