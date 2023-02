Geschichten vom Kyffhäuser Wie Günther Reinecke vor 150 Jahren in den Ruinen der Burg Kyffhausen eine Gastwirtschaft eröffnete

Die Eröffnung dieses noch primitiven Gasthauses fand am 1. Mai 1873 statt, was sich in diesem Jahr zum 150. Male jährt. Seine einfache Gast- und Raststätte baute der findige Burgwirt Reinecke dann unter teils schwierigen Verhältnissen aus.