Wie geht es in Sangerhausen mit dem SPD-Stadtverband weiter?

Sangerhausen/MZ - Bereits unmittelbar nach der Landtagswahl am 6. Juni hatte SPD-Kandidat Leon Bergner aus Sangerhausen seinen Rückzug aus der SPD verkündet. Mit ihm legte nicht nur der Landtagskandidat im Wahlkreis 31, sondern auch der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Sangerhausen sein Ehrenamt nieder. Das wiederum reißt eine Lücke bei der SPD in Sangerhausen. Seither und noch eine kleine Weile füllt diese Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß aus.

Strauß war ohnehin bislang stellvertretender Stadtverbandschef gewesen. Noch vor der Sommerpause soll nun an der Nachfolge für Leon Bergner gefeilt werden, der dieses Amt seit 2018 innehatte. „Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen austauschen“, kündigte Strauß an. „Gegen Ende des Sommers ist dann mit einer Wahl zu rechnen“, so Strauß. Es sei immer schade, wenn ein junger Mann die Partei verlasse, so Strauß. Der Abgang Bergners war nicht ganz geräuschlos vonstatten gegangen.

So hatte der 23-Jährige in Parteikreisen für etwas Verwunderung gesorgt, dass er als einen Grund für seinen Abgang die Arbeit der Landespolitiker angegeben hatte. „Ich habe zunehmend den Eindruck gewonnen, dass die Abgeordneten nicht mit dem Herzen dabei sind“, hatte Bergner gesagt. Stattdessen versuche man nur, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und habe die eigene Karriere im Sinn. „Mir fehlt da die Leidenschaft.“ Der Stadtverband hat derzeit rund 40 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Ansprechpartner bei vielerlei Aktivitäten und repräsentiert die Partei nach außen. Zudem ist er die Schnittstelle zu der Fraktion der SPD im Sangerhäuser Stadtrat.