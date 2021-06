Wie es zu dem peinlichen Fehler bei den Briefwahlunterlagen kam

So sehen die fehlerhaften Umschläge aus.

Sangerhausen - Fragt man Menschen in Westdeutschland nach der Berg- und Rosenstadt im Herzen von Mansfeld-Südharz, bekommt man selten Sangerhausen als Antwort zu hören. Vielmehr spricht der eine oder andere lieber von Sangershausen, mit „s“ in der Mitte. Ob dies nun phonetischen Vorlieben oder doch der Nähe zum thüringischen Sondershausen geschuldet ist, ist noch nicht hinreichend wissenschaftlich erforscht. Wasser auf die Mühlen jener „Sangershausen-Verfechter“ ist nun ein peinlicher Fehler bei den Briefwahlunterlagen für die anstehenden Wahlen. Denn dort steht Sangershausen statt Sangerhausen.

Ein Fehler, den man hätte normalerweise im Kreiswahlbüro verhindern können. Aber, so Kreissprecher Uwe Gajowski, man habe „entgegen dem üblichen Verfahren zur Druckfreigabe“ kein Korrekturabzug zur Verfügung gestellt bekommen. Der Fehler sei bei der Druckerei zu suchen, über die man im Übrigen auch keine Kenntnis habe. „Beauftragt wurde ein großer Verlag für Behördenbedarf. Diese Verlage beauftragen in der Regel Sub-Unternehmen mit der eigentlichen Produktion“, präzisiert Gajowski. Bemerkt wurde der Fehler erst von der Wählerschaft. Folgen hat er nicht: „Die korrigierten und korrekt beschrifteten Umschläge wurden kostenfrei nachgeliefert“, so Gajowski. „Die Deutsche Post AG hat im Rahmen eines kostenfreien Versandtests im Verteilzentrum Landsberg festgestellt, dass die Wahlbriefe problemlos maschinell verarbeitet und ohne Verzögerung zugestellt werden.“ (mz)