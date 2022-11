Wie es nächstes Jahr mit dem Adventsmarkt des Heimatvereins Allstedt weitergehen soll

Zum Allstedter Lichterzauber im Advent hatte der Heimatverein zum ersten Mal in den Hof an der Heimatstube eingeladen.

Allstedt/MZ - Die Auswertung fällt kurz und knapp aus: Der erste Adventsmarkt des Heimatvereins unter dem Motto „Allstedter Lichterglanz“ war ein Riesenerfolg. Dichtes Gedränge herrschte am ersten Adventssamstag auf dem Hof der Heimatstube. Sehr viele Allstedter, aber auch Besucher aus den umliegenden Orten schauten sich in dem geschmückten Hüttendörfchen um, ließen sich am Lagerfeuer Glühwein und Feuerzangenbowle schmecken und sorgten dafür, dass das Schwein am Spieß geradezu im Zeitraffertempo „abmagerte“.