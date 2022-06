Wie eine Sangerhäuserin ihre wertvolle Goldkette wiederfand und was bei Fundstücken zu beachten ist

Eine Frau verliert eine wertvolle Goldkette. Ohne Juwelier Steyer hätte sie diese wohl nie wiedergefunden. Was ist bei Fundstücken zu beachten und was ist strafbar?

Sangerhausen/MZ - Das Collier lag immer am selben Platz, 17 Jahre lang. Und als Simone Meyer es eines Morgens im Januar anlegen wollte, lag es da nicht mehr. „Das war ein Schock, ich hatte sofort im Gefühl, dass ich es verloren hatte“, sagt Meyer, die in dieser Geschichte unter einem anderen Namen auftreten will. Natürlich habe sie sofort alles durchsucht und auf Arbeit gefragt. „Ich wollte erst einmal eine Nacht drüber schlafen, aber konnte kein Auge zutun“, erinnert sie sich. Denn das Schmuckstück ist ein besonders wertvolles.