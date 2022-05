Wie ein Sangerhäuser einen mannsgroßen Wels fing

Sangerhausen/Karsdorf/MZ - Es ist der größte Fang seines Lebens: René Worbs aus Sangerhausen hat am Dienstag dieser Woche in der Unstrut bei Karsdorf einen kapitalen Wels an der Angel gehabt. Der Fisch war mit 1,85 Metern immerhin so groß wie ein stattlicher Mann und brachte genau 45 Kilogramm auf die Waage.

