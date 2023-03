Die Kita-Kinder haben sich in ihrem letzten Jahr vor der Einschulung mit der heimischen Tierwelt beschäftigt. Für die Insekten haben sie auch kleine Hotels gebastelt.

Sangerhausen/MZ - Es ist ihr großes Jahresprojekt im letzten Kindergartenjahr vor dem Schulanfang: Die Großen in der Fröbel-Kita in Sangerhausen beschäftigen sich schon seit einiger Zeit intensiver mit der einheimischen Tierwelt. Welche vierbeinigen, gefiederten und geschuppten Wesen leben um uns herum und warum sind sie für uns wichtig? Mit diesen Fragen haben die Kinder sich in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigt.