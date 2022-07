Wie die Verwaltung in Mansfeld-Südharz mit den steigenden Energiepreisen umgehen will

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Wie geht man in Mansfeld-Südharz mit der Energiekrise um? Diese Frage beschäftigt neben den Bürgern des Kreises auch die Verwaltung und Landrat André Schröder (CDU). Am Mittwoch soll es in der Verwaltungsleitungssitzung um die Frage gehen, wie man eine mögliche weitere Verteuerung der Energiekosten auffangen will. Landrat Schröder sieht den Kreis in dieser Frage durchaus in der Verantwortung.

